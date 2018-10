Doelman Hadzikic op proef bij NEC

NIJMEGEN - Doelman Osman Hadzikic traint vanaf vandaag op proef mee bij NEC.

De 22-jarige Oostenrijkse jeugdinternational heeft momenteel geen club. Hij kwam vier seizoenen uit voor Austria Wien en leek afgelopen zomer over te stappen naar het Duitse Werder Bremen.

NEC heeft een tekort aan keepers door de knieblessure van Norbert Alblas, die zeker tot de winterstop is uitgeschakeld. Eerder leverde Gino Coutinho zijn contract al in. Tegen Almere stond Marco van Duin (foto) onder de lat en zat de 19-jarige Job Schuurman op de bank.

"Door de blessure van Norbert is er een situatie ontstaan die onwenselijk is", verklaart technisch directeur Remco Oversier. "Hadzikic was in de zomer ook al bij ons in beeld. Qua profiel was hij een beetje hetzelfde als Norbert, voor wie we toen hebben gekozen, omdat hij een Nederlandse speler is en heel goed mee kan voetballen. Nu komen we alsnog uit bij Hadzikic. Hij gaat meetrainen en mag het laten zien."