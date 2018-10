Plofkraak bij ABN Amro in Malden

De politie kreeg de melding rond 5.30 uur binnen en heeft de omgeving afgezet. De geldautomaat, of wat er nog van over is, is later afgeschermd met een wit scherm. De Explosieven Opruimingsdienst onderzoekt of er nog explosieven zijn.

Of er geld is gestolen, is niet bekend.

Van een woning tientallen meters verderop zijn door de kracht van de explosie twee ruiten gesprongen.