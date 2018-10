Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie stuit op fikse partij zwaar vuurwerk in Winterswijk Foto: Willem Saris / Twitter

WINTERSWIJK - De politie in Winterswijk heeft vrijdag een grote partij zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het illegale vuurwerk lag opgeslagen in een woning.

Wijkagent Willem Saris deelt op Twitter een foto van diverse dozen met daarin zwaar vuurwerk. Daarop is te zien dat in meerdere dozen mortieren zitten, vuurwerk dat niet is toegestaan in Nederland. De partij is in beslag genomen door de politie en zal elders worden vernietigd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52