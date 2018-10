Proef gereguleerde wietteelt Nijmegen 'gedoemd te mislukken'

NIJMEGEN - Een proef om de inkoop van coffeeshophouders door regulering te legaliseren is 'gedoemd te mislukken'. Dat stelt de Nijmeegse fractie van GroenLinks. De partij heeft vragen gesteld in de raad na een kritische brief van coffeeshophouders.

Nijmegen was in eerste instantie enthousiast over de proef. Zes tot tien Nederlandse gemeenten zouden mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt. Nu geldt er een gedoogconstructie waarbij de verkoop legaal is, maar de inkoop illegaal.

Kritiek is er nu op de gestelde eisen van het Rijk. Bij deelname aan een proef mogen coffeeshops niets aan buitenlandse drugstoeristen verkopen, mogen er maximaal vijftien soorten wiet in het assortiment zitten en de proef is er slechts vier jaar. Reden voor Nijmeegse coffeeshophouders om een brief aan de Nijmeegse raad te sturen, zij zien deelname op deze manier niet zitten.

Illegale circuit in door handhaving

Vooral het weren van drugstoeristen uit het buitenland maakt de tongen los. Veel klanten komen bijvoorbeeld uit Duitsland om in de Waalstad softdrugs te kopen. 'We hebben al eerder te maken gehad met het ingezetenencriterium', zegt Marieke Smit van GroenLinks.

Dat criterium bestaat, maar wordt niet gehandhaafd in Nijmegen. 'Het betekent dat je moet kunnen aantonen dat je in Nederland woont. Dat zorgde eerder voor veel straatoverlast', aldus Smit. Derrick Bergman van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) onderschrijft dat. Volgens hem duiken buitenlandse klanten daardoor het illegale circuit in. 'Niemand is erbij geholpen. Die Duitser wil nog steeds wiet kopen. Waar gaat die het dan doen', vraagt hij zich af.

Brief naar minister

In Amsterdam heeft burgemeester Femke Halsema inmiddels een brief gestuurd naar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft nog niet gereageerd op de eisen uit Den Haag. Derrick Bergman vraagt zich inmiddels af of de minister überhaupt nog zes tot tien gemeenten gaat vinden die op deze manier willen meewerken.

'Nog steeds veel criminaliteit'

GroenLinks hoopt op een goede afloop en ziet het liefst zo snel mogelijk een proef komen. 'Er is op dit moment geen enkele manier waarop coffeeshophouders legaal wiet kunnen kopen. Je hebt geen enkele controle en er is nog steeds ontzettend veel criminaliteit. We hebben altijd heel graag een proef gewild', besluit Smit.

