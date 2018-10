NEC-trainer Jack de Gier: van onszelf verloren

ALMERE - NEC-trainer Jack de Gier baalde flink van de eerste seizoensnederlaag uit tegen Almere City.

"Ja, je speelt hier tegen je oude club en je wilt winnen. Ik denk dat we niet goed genoeg waren. We hebben niet van Almere verloren, maar van onszelf. Volgens mij heeft Almere één lange bal gespeeld uit dom balverlies van ons en daar hebben ze uit gescoord. Verder heb ik weinig kansen geteld van Almere. Maar het veldoverwicht dat we hebben met name de eerste helft, moeten we uitdrukken in doelpunten. En daarna nog wat mogelijkheden uit spelhervattingen en dat moet je de mazzel hebben dat die bal die Plattel op miraculeuze wijze pakt, erin gaat. Dan heb je nog een puntje. Niet omdat Almere zo goed was, maar wij waren onder de maat."

De trainer beseft dat NEC flinke averij heeft opgelopen. "Je weet ook dat op andere velden onderling wedstrijden worden gespeeld. We hadden goede zaken kunnen doen in de periode en dat wordt nu een moeilijk verhaal. Maar uiteindelijk kijk je naar de ranglijst in zijn totaliteit en dan had je bovenaan kunnen staan. Je bent ongeslagen en die status wil je vasthouden, extra zuur dat dit dan in Almere gebeurt."