Mannen mogen best naar Maame Joses' theatershow: 'Maar het gaat nu echt even om de mama's'

ARNHEM - Zangeres Maame Joses uit Arnhem begint zaterdag in haar woonplaats met de theatertour 'Look good, sing happy'. De Arnhemse zangeres noemt het zelf een interactieve theatershow vol muziek en personal styling voor de moderne moeder die er 'gewoon even uit wil'.

Ze vindt het spannend, maar heeft er ook ontzettend veel zin in, zei ze vrijdag tijdens De Week van Gelderland. En ze nam meteen het misverstand weg dat mannen niet welkom zijn bij haar voorstelling. 'Ik vind dat zo grappig, want dat hoor ik dus de hele tijd. Ik wil graag een hele mooie show maken voor moeders. En iedereen hoort: mannen zijn niet welkom. Maar mannen zijn fantastisch! Ik ben dol op mannen. Maar het gaat nu echt even om de mama's.'

Talentenjachten

Maame stond in 2010 in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland en haalde twee jaar later ook de halve finale van The Voice of Holland. Ze geniet dus al enige bekendheid. Ze stond alleen nog niet eerder in het theater. Ze wil echter dolgraag een show maken voor alle moeders.

'Ik vind mama's geweldig, maar moeder zijn is een rol. Het is niet alles, niet je hele identiteit, maar wat ik zie bij veel van mijn klanten is dat het hun hele identiteit wordt', zegt Maame, die ook personal stylist is.

Meer aandacht

Ze vindt dat moeders meer aandacht moeten pakken voor zichzelf, denken aan wat ze zelf nodig hebben. 'Dat staat nu op een veel lager pitje dan goed voor de kinderen zorgen. Ergens logisch, maar er moet een betere balans zijn. En ik denk dat je een betere moeder wordt als je als vrouw in je kracht staat', zegt de zangeres.

Maame geeft in haar theatershow tips en stylingtips om vrouwen te helpen sterker in hun schoenen te staan. Zelf maakte ze als kind huiselijk geweld en misbruik mee. Die trauma's hadden een grote impact op Maame en haar zelfbeeld.

Onaantrekkelijk

Lange tijd vond ze zichzelf compleet onaantrekkelijk en pas na een lange weg kreeg ze dat beeld uit haar hoofd. En ze weet dat heel veel vrouwen worstelen met 'iets' hun uiterlijk dat ze anders zouden willen zien. Ook dat behandelt ze in haar show, die zaterdag van start gaat in het Posttheater in Arnhem. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de voorstelling.