Politie zoekt getuigen overval op bejaarde man

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar getuigen van een overval op een bejaarde man aan de Van Hasseltstraat in Arnhem. De 89-jarige man werd in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn woning overvallen. De man raakte bij de overval gewond en moest zich onder doktersbehandeling laten stellen.

De politie had die nacht een melding gekregen dat een oudere man gewond op straat zou zitten. Agenten troffen hem inderdaad aan. De man zei dat hij was overvallen in zijn woning. Hij vertelde ook dat hij was geslagen. De politie is een onderzoek gestart en sprak al met diverse buurtbewoners. Omdat de man mogelijk al eerder is lastig gevallen, houdt de politie een oogje in het zeil. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52