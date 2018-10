Politie vermoedt aanwezigheid van vierde man bij flatexplosie in Arnhem

ARNHEM - De politie denkt dat er een vierde man aanwezig is geweest in de flat in de Daphnestraat in Arnhem waar eind juli een explosie was. Bij de explosie kwamen twee mannen om het leven; een derde raakte ernstig gewond. Hij sloeg op de vlucht en werd de volgende ochtend gevonden. Hij werd later in het ziekenhuis aangehouden.

De politie plaatste vrijdag een video op Facebook. Daarin geeft de politie aan dat al gauw duidelijk werd dat zich op 30 juli rond 21.00 uur drie mannen in het appartement bevonden, toen de explosie plaatsvond. Toen de politie ter plekke ging, troffen agenten een grote hoeveelheid drugs aan. De stoffen die vrijkwamen bij de productie van de drugs zouden geleid hebben tot de explosie.

Nieuwe vragen

Verder onderzoek heeft geleid tot nieuwe vragen bij de politie. 'We hebben nu aanwijzingen dat er kort voor de explosie waarschijnlijk nog een vierde man in het appartement is geweest. We willen heel graag met deze man in contact komen', laat een agente weten. Ze roept getuigen op zich te melden, indien zij meer weten over deze vierde man.

Wie meer weet over de man die kort voor de explosie in de flat in de Daphnestraat is geweest, wordt verzocht te bellen met telefoonnummer 0900-8844.