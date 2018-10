Doesburgs eetcafé dicht wegens 'slecht levensgedrag'

DOESBURG - Eetcafé Caldo e Freddo in Doesburg moet per 18 oktober de deuren sluiten. Eigenaar Bart-Jan Knapen ontving daarover donderdag een brief van de gemeente, waarin staat dat hij zich schuldig maakt aan slecht levensgedrag. 'Ik wist niet eens dat het bestond', vertelt Knapen vol verbazing.

Burgemeesters hebben het recht om een exploitatievergunning in te trekken bij slecht levensgedrag. Er hoeft dan niet altijd een veroordeling te hebben plaatsgevonden. Om privacyredenen wil de gemeente niet ingaan op de precieze invulling van 'slecht levensgedrag' van de horecaondernemer.

'Het intrekken van de vergunning is persoonsgebonden, er is geen sprake van onenigheid', benadrukt de gemeente. Het enige dat de burgemeester Loes van der Meijs erover kwijt wil is dat het gaat om het stelselmatig overtreden van de drank- en horecawet. Knapen is daarvoor volgens de burgemeester ook meerdere malen gewaarschuwd, ook al eerder tijdens een gesprek, waarbij nadrukkelijk is gezegd dat er consequenties zouden zijn als het nog eens zou gebeuren.

Waarschuwingen

Knapen, die zijn zaak in 2004 opende, stelt zelf dat hij nooit een gesprek heeft gehad met de gemeente, laat staan een uitnodiging. ‘Ik vind dat de gemeente te zware maatregelen neemt.' De horecaondernemer zegt dat hij alleen kleine overtredingen heeft begaan in het verleden, zoals het vuilnis te lang buiten laten staan en het gebruik van glaswerk in plaats van plastic op het terras.

Faillissement

De horecaondernemer maakt aankomende dinsdag bezwaar tegen het besluit. Als dat geen effect heeft, wil Knapen een kort geding aanspannen met als inzet dat hij tijdens de bezwaarprocedure open mag blijven. Zo'n procedure kan volgens Knapen nog zo'n anderhalf jaar duren.

Sluiting van de zaak betekent voor Knapen een faillissement. In het eetcafé werken nog twee vaste medewerkers, die bij een faillissement ook hun baan verliezen. 'Daarnaast heb ik nog een aantal parttime medewerkers.'