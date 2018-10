Staatssecretaris blij met 'psycholance' in Gelderland: 'Dit is een hele goede ontwikkeling'

APELDOORN - In de Achterhoek, op de Veluwe en in Apeldoorn begint later dit jaar een proef met een 'psycholance'. Dat is een ambulance die mensen met verward gedrag naar een opvanglocatie brengt. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is groot voorstander.

De ChristenUnie-politicus woont zelf in Apeldoorn en juicht de pilot in Gelderland, die op 1 december begint, van harte toe. Het experiment werd eerder al opgezet in Amsterdam en in Drenthe. 'Het is een hele goede ontwikkeling', zei Blokhuis vrijdag tijdens De Week van Gelderland. 'Zo'n speciale ambulance werkt echt veel en veel beter dan een politieauto.'

Psychose

Volgens Blokhuis moet er met grote zorg worden omgegaan met iemand die verward gedrag vertoont. 'Als iemand op straat in een psychose verkeert, of een demente persoon wordt op straat aangetroffen, dan kun je je voorstellen dat het beroerd is wanneer drie agenten in uniform je op komen halen', zegt Blokhuis. Hoewel het aantal meldingen van personen met verward gedrag vorig jaar een recordhoogte bereikte, geeft de inzet van politie een verkeerd beeld, zegt de politicus.

'Ik wil het niet kleiner maken dan het is. Er waren meer dan 80.000 meldingen in 2017, maar daar zaten ook vaak meldingen tussen die over één en dezelfde persoon gingen. Een klein groepje personen met verward gedrag veroorzaakt daadwerkelijk overlast voor de buurt. Maar als we het over deze mensen hebben, moeten we niet het beeld krijgen dat het om criminelen gaat of dat ze gevaarlijk zijn en opgesloten moeten worden', aldus de staatssecretaris.

Landelijk nummer

Blokhuis hoopt dat het landelijk telefoonnummer voor meldingen van personen met verward gedrag er spoedig komt. Hij beloofde de Tweede Kamer al dat hij begin 2019 meer informatie zal geven over de voortgang hiervan. Toch beseft de staatssecretaris dat de gemeenten de zorg eerst op orde moeten hebben. Op dit moment heeft dertig procent van de Nederlandse gemeenten de boel nog niet volledig op de rit.

'Je kunt het ook omdraaien', reageert Blokhuis. 'Zeventig procent heeft het wél netjes voor elkaar en is ermee aan de slag gegaan. De overige dertig procent moet nog hard aan het werk. Maar het is heel ingewikkeld om het goed te regelen', benadrukt hij.



'Het lastige bij een landelijk telefoonnummer is: een melding kan uit bijvoorbeeld Doetinchem komen. De persoon die de telefoon opneemt moet na die melding verder gaan bellen om ervoor te zorgen dat de hulp in Doetinchem zo snel mogelijk wordt geboden. En in de gemeente zelf is de boel misschien nog niet op orde. Laten we er dus voor zorgen dat het eerst goed geregeld is per gemeente, en daarna kijken naar het landelijke nummer.'