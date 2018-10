Arnhemmer opgepakt wegens reeks brandstichtingen en explosies

BELFELD - De politie heeft vrijdag een 29-jarige inwoner van Arnhem opgepakt in verband met een reeks brandstichtingen en explosies in onder meer Oss. Ook een 28-jarige Roemeen werd aangehouden.

De recherche arresteerde de twee mannen op een vakantiepark in Belfeld in Limburg. Bij een doorzoeking van het vakantiehuisje vond de politie vuurwapens, veel drugs en duizenden euro's contant. De twee mannen verbleven al enige tijd in het huisje.



Volgens de politie zijn de twee aangehouden wegens betrokkenheid bij een reeks brandstichtingen en ontploffingen. In Oss ging op 15 augustus een zwaar explosief af bij een café, nadat in februari al brand werd gesticht in een auto en bij de voordeur van een woning in Oss.

Er vielen geen gewonden omdat mensen steeds op tijd konden weg komen. Er ontstond wel schade. Mogelijk is er ook een verband met een brandbom die in februari werd gegooid bij een woning in Haarlem.



Een 25-jarige vrouw die ook in het vakantiehuisje was, werd eveneens aangehouden. De politie zoekt nog een vierde verdachte.