College Zutphen ziet niets in aanpassen begroting

ZUTPHEN - Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen beaamt vrijdag dat de financiële situatie van de gemeente zeer zorgelijk is. Toch zijn de conclusies die de oppositie daarin verbindt onjuist, aldus het college. Oppositiepartijen stuurden donderdag nog een brandbrief over de situatie.

Volgens de oppositie staat in hun informatie dat het financiële tekort in Zutphen nogmaals met een derde is toegenomen. Daarom vroegen zij in hun brandbrief om nieuwe voorstellen om dit tekort op te lossen.

Volgens het college is dit onjuist. 'Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 – 2022 is gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare gegevens van dat moment', luidt de reactie. Het voorgestelde pakket aan maatregelen hoeft volgens het college dan ook niet op de schop.

Zorgelijk

Wel stelt het college dat de algemene reserve sneller daalt dan verwacht, en dat dat niet goed is. 'Weliswaar verwachten wij ook nog een paar positieve effecten, maar dat de ontwikkeling van onze algemene reserve slecht is staat buiten iedere discussie.' Volgens het college zijn er al afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de gemeente op korte termijn toch weer over een gezonde financiële positie kan beschikken.

Maandag staan de begroting en de daarbij behorende bezuinigingen voor de komende jaren op de agenda van de gemeenteraad.