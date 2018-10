Goedkoper kasteel Wijchen ten koste van duurzaamheid en historische beleving

WIJCHEN - Als de gemeenteraad van Wijchen besluit dat de opknapbeurt van het kasteel wat goedkoper moet dan gaat dat vooral ten koste van de duurzaamheid en van de historische beleving van het monumentale pand. Dat bleek donderdagavond tijdens de presentatie van de plannen voor de renovatie.

Wijchen wil het kasteel grondig aanpakken. Niet alleen om iets te doen aan de scheuren en de verzakkingen, maar ook om het aantrekkelijker en functioneler te maken. Bijvoorbeeld door de hele binnenplaats met een glazen dak te overkappen. Het architectenbureau dat de plannen presenteerde heeft een soortgelijke overkapping aangebracht bij kasteel Ruurlo.De verwarming en koeling van die ruimte kan worden bereikt door warmtepompen. En de benodigde stroom daarvoor kan eventueel worden opgewekt door zonnepanelen.

Raadsvergaderingen ook vanuit huis te volgen

De functionaliteit van het gebouw wordt bijvoorbeeld bereikt door het aanpakken van de raadzaal waar de gemeenteraad van Wijchen vergadert. Niet alleen wat betreft de inrichting, maar ook wat betreft de audio visuele middelen. Daardoor zullen de raadsvergaderingen voortaan ook op afstand te volgen zijn zoals bij veel andere gemeentes als het geval is. En ook door op de etage de gang in ere te herstellen waardoor je niet meer door verschillende ruimtes moet om een ander gedeelte te bereiken.

Vitrinekast in plaats van gipswandje

Maar ook de historische beleving van het kasteel moet erop vooruit gaan. Zo zou het verhaal van de omgeving verteld kunnen worden door vondsten daaruit tentoon te stellen in het souterrain. En waarom een gipswandje gebruiken voor de gang op de eerste verdieping als je ook een vitrinekast kunt gebruiken? Zelfs het terugbrengen van de luiken aan de buitenzijde behoort tot de mogelijkheden.

Maar aan alles hangt natuurlijk een prijskaartje. Er zijn vijf varianten onderzocht met investeringskosten oplopend van 1,75 miljoen euro voor de minimale variant tot 5 miljoen voor de maximale variant. Maar misschien nog wel belangrijker dan die eenmalige investeringskosten zijn de jaarlijkse kosten voor afschrijving en exploitatie. Die lopen in de verschillende varianten op van 106.000 euro tot 336.000 euro per jaar.

Bij de minder luxe varianten valt vooral de historische beleving van het kasteel als eerste af. Maar ook de eventuele zonnepanelen moeten dan wijken. Het is overigens de vraag of de Rijksdienst voor monumenten die zonnepanelen wel toestaat, zelfs al worden die zodanig aangebracht dat ze van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Visitekaartje mag best iets kosten

Dat er altijd geld bij de exploitatie van het kasteel zal moeten is al bekend. Private partijen hebben geen interesse getoond om deze exploitatie over te nemen. En de politiek heeft er ook voor gekozen dat het kasteel als belangrijk visitekaartje van Wijchen best iets mag kosten. Maar hoeveel geld dat nu wordt is nu dus aan de raad. Op 25 oktober moet de raad beslissen over de verschillende varianten.