Opa doet met kleinzoon mee aan kookwedstrijd: 'Mijn vrouw weet niet wat ze proeft'

GROESSEN - Koken is populair, zelfs zo populair dat programma's als Masterchef en Heel Holland Bakt torenhoge kijkcijfers halen. En in dat licht is in Groessen een bijzondere kookwedstrijd.

Grootouders nemen het deze maandag samen met hun kleinkinderen op tegen andere kookduo's. Een van die koppels bestaat uit opa Jan de Nooij en zijn kleinzoon Lars van 13. Ze zijn al maanden bezig met de voorbereiding van het gerecht, waar ze de concurrentie mee proberen te verslaan.

Lokale producten

Een driekoppige jury bestaande uit topkoks Tom Lamers en Martijn Huntink en oud-burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven beoordeelt de gerechten. Lokale producten zijn de basis waar elk kookduo mee aan de slag moet.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met opa en kleinzoon:

'We hebben een hele rondgang gehad door de provincie, het is echt prachtig wat er allemaal uit de eigen regio komt', zegt Jan de Nooij die zelf in Zevenaar woont. 'Ons gerecht staat nu, we hebben het al voor de oma en de ouders van Lars gekookt en, werkelijk waar, mijn vrouw weet niet wat ze proeft', zegt hij trots.

'Wij gaan winnen'

Lars belde hem in de zomer op. 'Opa, wij doen mee aan een kookwedstrijd', zei hij toen. En nu, maanden later, staan ze in de finale tegenover vier andere koppels. 'Ik ben nu heel benieuwd waar de anderen mee komen, we hebben ze aan het begin van het traject ontmoet, maar daarna zijn we onze eigen weg gegaan.'

Elk duo is gekoppeld aan een chef-kok die ze de afgelopen maanden van alles heeft geleerd. 'Ze hebben overal andere technieken voor en leren ons echt prachtige dingen, maar het mooiste is dat je dit met je kleinzoon kunt doen', glundert Jan. Hij is benieuwd hoe de concurrentie het ervanaf brengt, maar hij gelooft heilig in het gerecht van hem en Lars: 'Wij gaan winnen, dat gaat gewoon lukken.'