'Lekker lachen om Zwarte Piet en de hakken uit het zand'

ARNHEM - De jaarlijkse Zwarte Pietendiscussie is weer in alle hevigheid aan het losbarsten. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar met veel emotie in de haren, maar Nijmeegs ontwerper Jac. Splinter wil juist de hakken uit het zand en de humor weer terugbrengen in het verhaal.

Zondag vertelt hij daar over in het Nederlands Openluchtmuseum. Splinter: 'Het begon een aantal jaren geleden toen ik op een rommelmarkt een platenhoes ontdekte waar Sinterklaas uit een oranje cityhopper stapt. Niet met een boot aankomen in Nederland, maar modern met een klein vliegtuigje. Dat vond ik zo’n mooi contrast'.

In de loop der jaren groeide de verzameling gestaag. De teller staat nu op 81. De discussie rond Zwarte Piet bracht hem op het idee om de hoezen te exposeren in combinatie met een lezing. De verzameling wordt in detail toegelicht en met behulp van een beamer uitvergroot gepresenteerd.

Splinter: 'Ik wil de humor terug en tegelijkertijd mensen aan het nadenken zetten. Weet je, tradities kunnen ook veranderen. We moeten ook flexibel zijn. En eerlijk gezegd, als je mensen zo karikaturaal afbeeldt, vind ik het wel racistisch, zeker als het mensen kwetst'.

Beladen Erfgoed

De lezing van Splinter is in het kader van de maand van de geschiedenis. Hiervoor vinden er in het Openluchtmuseum in Arnhem vier zondagmiddagactiviteiten plaats over Beladen Erfgoed.

Het spits wordt afgebeten met deze workshop over de emoties rondom Sinterklaas en Zwarte Piet. Jac.Splinter verzamelde de afgelopen 15 jaar ruim tachtig verschillende hoezen. Hij analyseerde de afbeeldingen en gebruikte ze onder andere als lesmateriaal voor studenten grafisch vormgeven aan de vooropleiding van Artez. Vorig jaar verzorgde hij hierover midden in de zomer twee voorstelling op de Zwarte Cross.