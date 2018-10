Mooie tijden voor natuurfotografen: prachtige plaatjes van het ochtendgloren

Vooral in de ochtend net voordat de zon op komt, worden de mooiste plaatsjes geschoten. Ab Donker uit Buurmalsen is één van die liefhebbers die voor dag en dauw met zijn telelens op pad gaat om de natuur in optima forma vast te leggen.

Verslaggever Vera Eisink ging maandag al vroeg met Ab Donker op pad:

Liefde voor de natuur

Het fotograferen heeft Ab zichzelf aangeleerd. 'Het is een stukje liefde voor de natuur, daar is het eigenlijk mee begonnen', verklaart Ab zijn passie. Inmiddels wordt hij geroemd om zijn prachtige landschapsfoto's en ziet hij zijn meesterwerkjes vaak terug als ze als achtergrond bij televisieprogramma's en weerberichten worden vertoond.

'Dat is dan wel heel mooi om terug te zien. Ik sta vroeg op en maak plaatjes van uitzichten die mensen vaak niet zien omdat ze nog in bed liggen, dat is mooi', zegt hij tevreden.

Duizenden volgers

Een mooie foto valt of staat met een mooie plek, maar het weer is volgens Ab haast net zo belangrijk. 'Ik ben in al die jaren een echte weerman geworden', lacht hij. 'Je weet als de temperatuur overdag hoog is en in de nacht koelt het sterk af, dan heb je kans op mooie mistflarden.'

Zijn foto's post hij Facebook en op zijn Instagram- en Twitteraccount. Daar heeft hij in totaal al duizenden volgers die wekelijks op meerdere natuurfoto's getrakteerd worden.