'Met 7,5 miljoen extra kan Museum Arnhem in 2021 weer open'

OOSTERBEEK - Museum Arnhem kan in 2021 de deuren weer openen, als de Arnhemse gemeenteraad bereid is om 7,5 miljoen euro extra uit te trekken voor een ingrijpende renovatie van de huidige locatie, schrijft wethouder Hans de Vroome aan de raad.

Het college schakelde onlangs externe bureaus in om te onderzoeken wat de beste plek is voor Museum Arnhem. De onderzoekers berekenden de kosten voor een renovatie van het huidige pand en de kosten voor een eventueel nieuw onderkomen. Een van de gedachten achter een museum in de binnenstad is dat winkels en horeca dan meer profiteren van de bezoekers.

Het toonaangevende museum voor moderne kunst is sinds november 2017 gesloten vanwege de verbouwing, maar die operatie kwam begin dit jaar stil te liggen toen bleek dat de renovatiekosten veel te laag waren ingeschat.

Voor de klus was 15 miljoen euro gereserveerd. Niemand wilde voor dat bedrag aan de slag omdat er op dit moment meer dan genoeg ander werk is in de bouw. Het totale bedrag voor een verbouwing van de huidige locatie aan de Utrechtseweg zou uitkomen op 22,9 miljoen.

Subsidies

Het college heeft tal van locaties voor het museum de stad laten uitzoeken. Die blijken allemaal duurder uit te vallen dan renovatie, aldus De Vroome. Bovendien vervallen bij de keuze voor een nieuwe locatie waarschijnlijk de al toegezegde subsidies van de provincie Gelderland en cultuurfondsen. 'De provincie geeft geen geld voor stenen, wel voor monumenten', aldus de Arnhemse wethouder.

Wethouder de Vroome gaat binnenkort in gesprek met alle betrokkenen, waaronder winkeliers en vastgoedeigenaren in de binnenstad. In november verwacht de Vroome een voorstel te kunnen neerleggen bij de raad. Het is waarschijnlijk dat de raad dan akkoord gaat met het gevraagde extra geld, want het college (GroenLinks, VVD, PvdA en D66) heeft een meerderheid.

