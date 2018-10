Nunspeet voert zelf regels in voor opslag accu's na grote brand Stella

NUNSPEET - Er komen regels voor de opslag van accu's in Nunspeet. Dat laat het college weten na de grote brand bij Stella Fietsen zo'n drie maanden geleden. Bij de brand gingen duizenden accu's in vlammen op, met alle gevolgen van dien.

Burgemeester Breunis van de Weerd legt uit dat er een vergunningsplicht komt voor de opslag van grote aantallen fietsbatterijen. Dan gaat het om partijen van 10.000 kilo (ongeveer 3000 batterijen) of meer.

Burgemeester Van de Weerd legt uit waarom regels nu nodig zijn:

De gemeente zegt hiermee vooruit te lopen op landelijke regelgeving omtrent de opslag van zulke grote partijen accu's. Nunspeet vroeg het ministerie om regelgeving te onderzoeken, maar wil daar niet op wachten.

Hoeveel lag er eigenlijk?

Bij de brand bij Stella Fietsen gingen duizenden accu's in vlammen op. Dit maakte het vuur erg moeilijk te doven en bovendien kwamen veel giftige dampen vrij, waardoor bewoners rond de opslag hun huis uit moesten.

Bij de gemeente was niet bekend hoeveel accu's er lagen in de opslag van Stella. Zeker 6000 fietsbatterijen waren opgeslagen in het pand, bleek later.

