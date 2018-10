Hier moet je zijn! Nauwelijks mobiel bereik en prachtige vergezichten!

OVERASSELT - Tientallen vennen weerspiegelen de bomen in het glooiende landschap. De uitgestrekte heidevelden groeien op eeuwenoude rivierduinen. Het maakt de Overasseltse en Hatertse Vennen tot een prachtig natuurgebied dat schoonheid en rust uitstraalt. En dan is er tot grote tevredenheid van de boswachter ook nog eens nauwelijks mobiel bereik.

Boswachter Lydie van Santen werkt hier nu een jaar en ze geniet nog steeds volop van het bijzondere landschap: 'Ik word hier heel erg rustig en kan goed nadenken. Door het slechte bereik met de mobiele telefoon word ik ook nog eens redelijk met rust gelaten. Ik kan er wel erg van genieten.' Van Santen laat BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink de mooiste plekjes zien.

Beluister hier de radiobijdrage:



In trek als laatste rustplaats na crematie

Het vennengebied is niet alleen populair bij de boswachter zelf, vooral in de weekenden komen er veel mensen wandelen. Ook krijgt de boswachter van Staatsbosbeheer regelmatig verzoeken van mensen die er de as van een dierbare willen uitstrooien. 'Daar zijn we terughoudend in', vertelt ze. Door as uit te strooien, wordt de bodem verrijkt en dat is slecht voor de planten en dieren in het gebied. 'In de directe omgeving van het vennengebied is er een aantal plekken waar we het wel zouden kunnen toestaan.’



Dit kleurrijke plantje is ingepakt door een spin. In het web hangen kleine druppeltjes water.

Het landschap verkleurt door herfst

De eerste tekenen van de herfst dienen zich inmiddels in het vennengebied aan. De bladeren van de berk kleuren langzaam van groen naar geel, terwijl de bomen langs de Sint Walrickweg juist een oranje bladerdek krijgen. Ook de paddenstoelen laten zich weer gemakkelijk vinden. Het heuvelachtige landschap biedt in combinatie met het pikzwarte water een adembenemend uitzicht.

De das maakt zich op voor de winter

In de Overasseltse en Hatertse Vennen zijn dassenburchten te vinden van wel 800 jaar oud. Door de zanderige bodem voelt de das zich hier dan ook prima thuis. De dieren kunnen gemakkelijk in het zand graven om op zoek te gaan naar regenwormen.

Beluister hier de radiobijdrage:



De das is een alleseter en doet geen winterslaap. In september en oktober eet hij mais en fruit dat van de bomen is gevallen. Als de grond in de wintermaanden niet bevroren is, voedt hij zich met regenwormen. Hoeveel dassen er precies in de burcht die Lydie en Laurens bezoeken leven, is niet bekend. Uit camerabeelden blijkt dat het er zeker drie zijn, maar wellicht meer.

Een plukje rassenhaar aan prikkeldraad.

Lapjesboom van Sint Walrick

Verscholen in het bos staan de restanten van een oude kapel. Daarnaast staat een grote eik die meteen in het oog springt omdat die vol hangt met allemaal lapjes stof. Wie beter kijkt, ziet ook een sok en zelfs een pyjamajasje hangen. De lappen worden opgehangen door mensen die vaak speciaal daarvoor naar deze plek komen, vertelt de boswachter in de radiobijdrage.

Beluister hier de radiobijdrage:



De restanten van de kapel van St. Walrick met rechts de lapjesboom.

Gedrag hondenbezitters

Naast dassen lopen er in het gebied onder andere reeën en vossen. Lydie: ‘Honden mogen hier lopen maar wel aangelijnd. Helaas lappen sommige hondeneigenaren deze regel aan hun laars. En dan verstoren ze het gebied.’ De boswachter ziet het ook bij de schaapskudde die in het gebied graast. ‘De honden die de schapen bij elkaar drijven, zijn er echt op getraind. De honden die niet aangelijnd lopen, rennen in het rond. Daarbij laten ze de schapen schrikken en die kunnen dan een tijdje niet meer grazen van schrik.’ Lydie benadrukt daarom elke keer weer hoe belangrijk het is dat de honden aangelijnd in het gebied rond lopen.

Zelf de Hatertse en Overasseltse vennen ontdekken? Je vindt het natuurgebied ten oosten van Nijmegen. Op de website van Staatsbosbeheer vind je meer informatie over het natuurgebied.

