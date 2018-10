Vrouw (90) verliest macht over het stuur en belandt in de berm

ELST - Een dame op leeftijd belandde vrijdag aan het begin van de middag met haar auto in de berm langs de A325 bij Elst. De wagen lag op zijn kant, de vrouw kwam met de schrik vrij.

Volgens de politie gaat het om een 90-jarige vrouw uit Elst. Op de afrit van de A325 raakte zij van de weg in de berm, waarna zij haar auto corrigeerde en zodoende in de berm aan de andere kant van de weg belandde.

De vrouw is op de plek van het ongeval nagekeken door ambulancepersoneel. De afslag was even afgesloten.