De Graafschap wil aanvallen op uitverkochte Vijverberg tegen 'zoekend' Heerenveen

Beide ploegen hebben zeven punten. Heerenveen won pas één keer tijdens de eerste speelronde uit bij PEC Zwolle. Thuis werd dus nog niet gewonnen. De Graafschap pakte de punten vooral op de eigen Vijverberg. Zondag werd Willem II met 2-1 verslagen in de slotfase.

Henk de Jong brengt geen veranderingen aan voor het tweede thuisduel op rij voor de Superboeren. Robert Klaasen en Fabian Serrarens zitten hun laatste wedstrijd schorsing uit. Frank Olijve en Jordy Thomassen zijn opnieuw hun vervangers. Sven Nieuwpoort trainde nog niet mee en zit niet bij de selectie.

'Heerenveen zoekende'

'Ik heb daar gespeeld en de beloften getraind. Dat was nog in de tijd van Foppe de Haan', vertelde De Jong vrijdag in Doetinchem. 'Het is best speciaal zaterdag dat Heerenveen de tegenstander is. Of ze tegenvallen tot nu toe? Ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg. Zoekende zijn ze misschien nog wel. Wij willen aanvallen en het publiek vermaken. Maar dat willen we thuis altijd.'

Opstelling: Jurjus, Owusu, Abena, Straalman, Tutuarima; Bakker, Nijland, Olijve; Van MIeghem, Serrarens en El Jebli