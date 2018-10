Nabestaanden dodelijk ongeluk Ruurlo klagen provincie toch niet aan

RUURLO - Weduwe Anica Dikken ziet af van een rechtszaak tegen de provincie Gelderland inzake het dodelijk ongeluk op de N315 in februari, waarbij haar man Herwin om het leven kwam.

Anica en haar vader EefJan zetten grote vraagtekens bij het strooibeleid en wilden de provincie Gelderland, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op provinciale wegen, aanklagen. Uit het onderzoeksrapport van de verkeerspolitie is de oorzaak volgens EefJan niet duidelijk genoeg. 'De gladheid van de weg wordt in het onderzoek wel bevestigd, maar niet als vaststaande oorzaak aangegeven'.

'Het zou een zeer lang en emotioneel zeer belastend traject worden', laat EefJan Elst weten. 'Helaas blijven we met de vraag zitten hoe het mogelijk is geweest dat het op het bewuste stuk weg plaatselijk zo fataal glad heeft kunnen zijn'.

Dikken was op 5 februari onderweg naar Doetinchem. Hij raakte bij Veldhoek in een slip en botste frontaal op een andere auto. Drie mensen, waaronder Herwin, overleden.

