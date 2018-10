Dennis nu al bezig met kersthuis: 'Dit jaar nog meer lampjes'

Hoewel we nog aan het nazomeren zijn en het nog lang geen kerst is, is Dennis al wekenlang druk bezig om zijn huis op tijd af te krijgen. 'Er komen dit jaar nog meer lichtjes bij.'

Het is een traditie

Het is een traditie waar hij eigenlijk het hele jaar al aan denkt. 'Ik ben er ook heel druk mee, maar dat heb ik er voor over, dat heb je met een hobby', relativeert Dennis. Hij doet het al zo lang hij zich kan herinneren.

Vroeger deed hij de versiering samen met zijn vader en broer, maar een aantal jaren terug moest hij van beiden afscheid nemen. Daarom staan er sindsdien elk jaar twee lichtgevende sterren op zijn dak, als eerbetoon aan zijn vader en broer.

Steeds groter

Met de rest van de kerstversiering is Dennis al weken bezig. In het dagelijks leven is hij vrachtwagenchauffeur, dus elk vrij weekend wordt benut om zijn grote passie verder vorm te geven.

En dit jaar wordt het nog groter dan voorgaande jaren. 'Er komen nog meer lampjes en dat komt eigenlijk doordat een vriend vorig jaar met een drone boven het huis vloog en toen had ik alleen de voorkant van mijn dak van lampjes voorzien, maar de achterkant zag er heel kaal uit', verklaart Dennis. 'De achterkant ga ik dit jaar dus ook verlichten.'

Foto: Omroep Gelderland

Elektriciteitskosten nauwelijks hoger

In december gaat de kerstverlichting aan en dan zal het huis van Dennis weer schitteren en stralen en vooral al van heel ver opvallen. Wie denkt dat de elektriciteitsrekening van Dennis in december de spuigaten uitloopt, heeft het mis.

'Ik betaal normaal maandelijks 150 euro en in december is-ie maar 157. Dus dat valt heel erg mee. Het is ook bijna allemaal led-verlichting, dus dat scheelt enorm', legt hij uit. 'Als je een vijver in je tuin hebt en daar staat continu zo'n pomp te draaien, dan ben je net zo veel kwijt, alleen valt dat minder op dan mijn kersthuis', lacht hij.