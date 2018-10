Hogeschool Arnhem Nijmegen wint kwakzalverprijs

NIJMEGEN - De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft de Meester Kackadorisprijs gewonnen, beter bekend als de kwakzalverprijs. Volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij bevordert de school de kwakzalverij met de opleidingen Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Verpleegkundige Complementaire Zorg.

De vereniging toetst de kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en stelt dat de HAN-opleidingen in kwakzalverij zijn. 'Het was Emile Ratelband die in de jaren 80 het NLP in ons land introduceerde met zijn boek De Vuurloper', stelt de vereniging. Ze begrijpen niet dat de HAN die opleiding goedkeurde.

Ook zet de vereniging vraagtekens bij de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg. Die opleiding bevat onderdelen als haptonomie, centeren, ademhalingsoefeningen, massage en aromazorg en staat onder leiding van helderziende Martine Busch. Zij is verbonden aan het parapsychologische Van Praag Instituut.

Relevant en wetenschappelijk

Bridget Kievits, bestuurslid van de HAN, noemt de prijs voor de opleidingen 'geheel onterecht'. De HAN wil de prijs wel komen ophalen. Kievits: 'Kunnen we gelijk de leden van die vereniging ons standpunt meegeven.'

Eerder zei een andere vertegenwoordiger van de school al dat de onderwijsinstelling achter de aangeboden lesstof blijven staan. De opleidingen zouden in nauwe samenwerking met het werkveld zijn samengesteld en gebaseerd zijn op relevante, actuele en wetenschappelijke inzichten. De opleidingen zouden dan ook wel degelijk van toegevoegde waarde zijn voor de studenten en hun vakgebied.

De prijs voor kwakzalver van het jaar bestaat uit een kunstwerk en een diploma en wordt zaterdag uitgereikt tijdens een symposium.

Zie ook: HAN genomineerd voor kwakzalverprijs vanwege 'cursus flauwekul'