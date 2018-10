Rijschoolhouder aangereden; leerling mist examen

EDE - Een leerling van Rijschool Antonio in Ede heeft vrijdagochtend het examen gemist omdat de lesauto in elkaar was gereden. Rij-instructeur Antonio werd eerder in de ochtend aangereden, waarna de dader doorreed.

De instructeur vertrok vrijdagochtend om 8.45 uur vanaf een parkeerplaats aan de Bovenbuurtweg in Ede. Hij kon vrij de weg opdraaien. Direct daarna kwam er een auto uit de tegengestelde rijrichting die plotseling op de weghelft van Antonio kwam en vol op hem botste. 'De man stopte nog even om te kijken of ik nog leefde', zegt Antonio. 'Daarna reed hij snel weg. Zonder de politie of ambulance te bellen en zonder gegevens achter te laten. Ik was verbaasd dat zijn auto het überhaupt nog deed.'

Eenmansbedrijf

De auto van Antonio deed het in ieder geval niet meer. Hij had veel schade en de airbags zijn uitgeklapt. De auto is inmiddels total loss verklaard. Antonio heeft een eenmansbedrijf en ook maar één auto en dus ging het geplande examen van die ochtend niet door. Antonio: 'Ik vind het zo sneu voor die leerling. We hadden zo hard gewerkt om dit examen te kunnen doen en dan kan het door zoiets niet doorgaan, echt heel vervelend.'

Het examen had overigens sowieso niet door kunnen gaan, want de rij-instructeur hield zelf een hersenschudding aan het ongeval over. 'Ik denk dat ik de hele volgende week ook nog niet kan rijden. Ik vind het echt erg.'

Politie zoekt getuigen

Een omwonende zag het ongeval en kon de politie ook een goede omschrijving van de verdachte geven. Volgens Antonio was het waarschijnlijk een bekende van de politie en hij hoopt dan ook dat ze hem snel kunnen oppakken. De politie zoekt nog meer getuigen van het ongeval.