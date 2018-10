Wageningse studenten halen 1506 euro op voor Giro 555

WAGENINGEN - Met een goed gevoel kijken de leden van de Wageningse studentenvereniging Nji-Sri terug op de benefietavond die donderdag werd gehouden in de sociëteit. Wel hadden veel leden vandaag waarschijnlijk wat kleine oogjes tijdens de colleges. 'Het was vrij laat vannacht, een uurtje of 04.00 dacht ik', lacht Lucas Mencke van de studentenvereniging.

De vereniging had vooraf ingezet op een bedrag boven de duizend euro. Het uiteindelijke bedrag leek in eerste instantie te blijven steken op 1382 euro, maar dat werd kort daarna omhoog bijgesteld. 'Ik heb de penningmeester nog even gebeld en het bedrag is zelfs opgelopen tot 1506 euro!', vertelt Lucas Mencke van Nji-Sri.

'Hier zijn we hartstikke blij mee', vertelt Mencke. Eerder deze week besloten de studenten dat ze in actie wilden komen voor de bewoners van het Indonesische eiland Sulawesi, dat een week geleden getroffen werd door een aardbeving en een tsunami. De burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, gaf donderdag het startschot. 'Het was hartstikke druk en bovenal ook heel gezellig', aldus de organisatie.

Loempia's

Voor de benefietavond zocht de studentenvereniging contact met het Indische restaurant Tiga Star in Wageningen. 'Zij zorgden de hele avond voor lekkere snacks, in de vorm van loempia's.' De winst van de loempia's en ieder verkocht drankje ging naar het goede doel. 'En onze oud-leden hebben samen ook nog 250 euro gedoneerd',

Warme banden

De studentenvereniging heeft van oudsher veel banden met Indonesië. Met de benefietavond wisten de studenten 540 euro op te halen. Het ingezamelde bedrag komt volledig ten goede aan Giro 555.