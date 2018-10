Zomer in oktober: strooiwagens op pad in Apeldoorn

Hoewel de winter op deze zonovergoten zomerse dag nog erg ver weg lijkt, is de vlootschouw niet zomaar een parade van de tientallen strooiwagens. Een groot deel van de wagens is namelijk uitgerust met software om automatisch te strooien. Aangezien dit systeem vorig jaar pas voor het eerst werd getest, is de proefronde van zaterdag bittere noodzaak.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Zuiniger en veiliger

Het systeem bepaalt automatisch waar en met welke strooibreedte het wegdek zout nodig heeft. Volgens de gemeente maakt dit het strooien zuiniger, veiliger en nauwkeuriger. Daarbij stuurt een GPS-navigatie de chauffeur automatisch langs de strooiroute, waardoor medewerkers zich volledig op het verkeer richten.

Instructies

Op de testdag kregen de medewerkers die in de wintermaanden op pad gaan om de gladheid te bestrijden instructies hoe ze moeten omgaan met het strooizout. Ook deden ze alvast een proefronde om de routes te testen. Wethouder Wim Willems was aanwezig om een kijkje in de keuken te nemen en de mannen alvast succes te wensen.