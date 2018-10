Al jaren keeperscarrousel bij NEC

NIJMEGEN - Er is geen club waar zo vaak van keeper is gewisseld als NEC de laatste jaren.

Sinds 2013 stonden er maar liefst veertien verschillende doelmannen onder de lat. In het begin van dat jaar werd Gabor Babos (1) vervangen door Khalid Sinouh (2) en daarna wisselden beide keepers elkaar af. Vervolgens werd Kalle Johnson (3) de nummer één, maar na meerdere blunders werd hij vervangen door routinier Dennis Gentenaar (4). Na de degradatie in 2014 werd Joshua Smits (5 - foto onder) vaste keus, maar toen de titel binnen was, liet hij zich opereren aan een gebroken pols. De Belg Mike Vanhamel (6) en Stan Bijl (7) kregen toen nog wat speeltijd.

Terug in de eredivisie begon NEC met de IJslandse international Hannes Haldorsson (8) in het doel, maar die raakte geblesseerd en vervolgens was het de beurt aan Benjamin Kirsten (9). Maar de Duitser kreeg een conflict over zijn contract. Smits was nog altijd niet fit en dus keepte Marco van Duin(10) vier duels voor de winterstop. Toen werd Brad Jones (11) aangetrokken en die maakte het seizoen af en verdiende een transfer naar Feyenoord. Brad Jones (foto: Broer van den Boom)

De Fransman Joris Delle (12) werd de nieuwe vaste doelman en keepte alle wedstrijden in het seizoen 2016/17, maar verloor zijn basisplaats aan het begin van het nieuwe seizoen. Smits keerde terug in de basis, maar raakte zijn plek na anderhalve maand weer kwijt aan Delle. De Fransman was na de winterstop een onrustfactor binnen en buiten het veld en werd voor de play-offs uit de selectie gezet. Van Duin kwam daarom weer terug in het doel. Aan het begin van dit seizoen was Gino Coutinho (13) eerste keus, maar werd afgelost door Norbert Alblas (14) en leverde zijn contract in. En door de blessure van Alblas staat Van Duin nu weer onder de lat, de doelman op wie NEC altijd weer kan terugvallen.

Zie ook: Als alle keepers omvallen bij NEC, is er altijd nog Marco van Duin