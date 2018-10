NEC haakt af bij top na 1-0 nederlaag in Almere

ALMERE - Het werd geen prettige terugkeer voor Jack de Gier in Almere. De trainer van NEC verloor met 1-0 van zijn oude ploeg.

95e: In de extra tijd dwong NEC niet echt veel meer af. Een 1-0 nederlaag, waardoor de Nijmegenaren voorlopig afhaken bij de top van de eerste divisie. Het gat met de koploper Almere is nu vier punten.

92e: Spanning bij Jack de Gier. Hij voelt dat er nog een doelpunt in zit.

90e: Nog vijf minuten extra tijd. En het is louter eenrichtingsverkeer, Almere lijkt er doorheen te zitten.

89e: NEC massaal naar voren, Mathias Bossaerts bewaakt het fort.

88e: Een opstootje tussen Loen en Achahbar, scheidsrechter Bax laat het passeren.

87e: Jack de Gier en Patrick Pothuizen vuren hun ploeg aan. Op zich zou de gelijkmaker wel verdiend zijn.

84e: Tom Overtoom strooit met aardige passes, maar het levert niks op voorlopig.

82e: Rens van Eijden is dichtbij de gelijkmaker. Het is een hele open wedstrijd nu. Labylle gaat naar de kant, Josef Kvida komt erin, ook een ex-speler van Almere City.

78e: NEC ontsnapt als Receveur een enorme kans mist.

75e: Veel geluk voor doelman Plattel op een inzet van Achahbar, de beste kans voor NEC. Daar ging goed werk van Darri aan vooraf.

74e: Sven Braken was nog het dichtste bij een treffer namens NEC vanavond. Maar hij wordt erg weinig in stelling gebracht.

72e: Als de standen zo blijven, staat NEC straks vier punten achter op drie ploegen: Go Ahead, Almere en Twente.

69e: NEC zet Almere nu wel echt vast op eigen helft. Een kopbal gaat net naast.

66e: Leroy Labylle speelt verder een degelijke wedstrijd, al zag hij er bij het enige doelpunt niet zo goed uit.

63e: Brahim Darri komt erin voor Ole Romeny.

62e: Druk nu toch van NEC met onder meer een spectaculaire omhaal van Braken.

60e: Achahbar schiet van behoorlijke afstand net naast.

59e: Alle aanvoerders spelen dit weekend met een regenboogband om aandacht te vragen voor diversiteit. Zo ook Rens van Eijden.

56e: Soleri lijkt 2-0 te maken, maar de bal wordt nog net geraakt door Van Duin.

53e: Almere heeft net zoals voor rust het duel goed onder controle.

50e: Jack de Gier kijkt bedenkelijk. Zijn terugkeer in Almere verloopt voorlopig niet naar wens. Ook na rust houdt het nog niet over met NEC.

46e: Daar gaan we weer. NEC kan zich eigenlijk geen nederlaag permitteren, want dan wordt de achterstand op Almere (en wellicht andere ploegen) vier punten.

45e: Het is rust, NEC staat met 1-0 achter.

42e: Tom Overtoom schiet net naast uit een vrije trap.

39e: Almere City speelt ook gewoon prima en komt er af en toe gevaarlijk uit.

35e: Het probleem van NEC in deze wedstrijd is hetzelfde als bijna het hele seizoen. Veel spelers voor de bal bij balverlies. Want behalve de drie aanvallers denken Achahbar en Overtoom ook vooral offensief. En dat levert soms hachelijke situaties op.

33e: Guus Joppen speelt als vervanger van Terry Sanniez een degelijke partij.

28e: Een scherpe hoekschop van Youri Loen wordt keurig weggebokst door Marco van Duin.

26e: Het lukt NEC nog niet echt om Anass Achahbar lekker in de wedstrijd te krijgen. En met hem begint dit seizoen meestal het gevaar.

21e: Uitstekende ingreep van Mathias Bossaerts na een gevaarlijke voorzet van Seck.

20e: De vandaag 23 jaar geworden Jonathan Okita zorgt voor dreiging vanaf de rechterflank.

16e: NEC zet de tegenstander wel flink onder druk.

14e: Marco van Duin had graag de nul willen houden, maar dat is hem dus niet gelukt.

10e: Aan de andere kant is Sven Braken dichtbij de gelijkmaker.

8e: Een voorzet vanaf links wordt perfect ingekopt door Soleri: 1-0

7e: Het uitvak is inmiddels helemaal vol, net als het hele stadion.

5e minuut: NEC heeft de beginfase aardig onder controle.

20.01 De wedstrijd is begonnen met nog flink wat vuurwerk vanuit het vak van de fanatieke Almere-fans.

19.57 Vlak voor de topper in de eerste divisie. NEC mag eigenlijk geen averij oplopen.

19.53 De Beierse taferelen hebben zich verplaatst naar het veld.

19.49 De spelers verlaten het veld.

19.46 Jack de Gier heeft het vooralsnog prima naar zijn zin bij zijn terugkeer in Almere.

19.43 Twee Nijmegenaren aan de aftrap zodadelijk. Ole Romeny bij NEC en Youri Loen (foto) bij Almere.

19.40 Het uitvak is nog lang niet vol, ongetwijfeld vanwege de files.

19.36 Marco van Duin op vertrouwd terrein, want hij kwam eerder uit voor Almere City. En nu voor het eerst dit seizoen in de basis bij NEC.

19.32 Brahim Darri is voor het eerst dit seizoen dus gepasseerd bij NEC.

19.30 De spelers van NEC zijn volop bezig met de warming up.

19.26 Het is Oktoberfest in Almere vanavond.

19.20 Almere is als één van de eerste ploegen weer teruggeschakeld van kunstgras naar normaal gras. Op het kunstgras verloor NEC hier vorig seizoen met 3-2.

19.15 Een foto van de huidige NEC-spits Sven Braken in de perskamer in zijn Almere-tijd met een nog wat ander kapsel.

19.12 De fans van Almere City FC stromen langzaam binnen op het Sportpark aan de Competitieweg.

19.10 Ole Romeny staat verrassend in de basis bij NEC. Brahim Darri is gepasseerd.

Opstelling: Van Duin; Joppen, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Dijkstra, Achahbar, Overtoom; Okita, Braken, Romeny.

19.08 NEC heeft in uitwedstrijden nog de volle buit gehaald. Negen punten uit drie duels en ook nog een bekerzege op vreemde bodem.

19.05 De vliegroutes zijn te zien boven het stadion.

19.00 Jack de Gier begon in 2016 bij Almere City. Hij haalde daar drie keer de play-offs en was afgelopen zomer heel dichtbij promotie naar de eredivisie.

18.58 De spanning in de top van de eerste divisie is enorm. Vier ploegen hebben zestien punten, waaronder Almere City. En dan volgt NEC met vijftien punten. De wedstrijd van vanavond is dus een heuse topper.

18.55 Norbert Alblas is de pechvogel van NEC. De doelman viel vorige week tegen Go Ahead uit en is zeker tot de winterstop uitgeschakeld.