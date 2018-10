Geschrokken flatbewoners: brand ontstaan door jerrycan met benzine

Volgens een buurvrouw ontstond de brand omdat er een brandende jerrycan voor de deur van één van de appartementen stond. 'De man die daar woont zorgt voor veel overlast. Nu stond er dus een brandende jerrycan voor de deur.' De buren hebben nog geprobeerd de jerrycan uit te krijgen. 'We hebben de jerrycan eerst verplaatst, waarop het vuur dus oversloeg naar een tweede appartement. Vervolgens heeft de onderbuurvrouw geprobeerd het vuur te blussen met water, maar dat werkte averechts.' Uiteindelijk heeft een buurman de jerrycan naar beneden gegooid, maar twee appartementen hadden op dat moment al flinke brandschade.

Rotgeschrokken

De bovenburen zijn erg geschrokken 'We lagen allemaal al op bed, want het hele gezin moest vroeg op. Als er dan opeens op je deur wordt gebonkt is dat schrikken. We hebben allemaal op straat gewacht tot we weer terug konden.' Een andere buurvrouw laat weten zich 'rotgeschrokken' te zijn. 'Ik heb een gezin met twee jonge kinderen en dan is dit wel even schrikken.'

De politie doet vrijdagochtend een buurtonderzoek. Een politiewoordvoerder gaf eerder al aan ernstig rekening te houden met brandstichting.

