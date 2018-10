Gelredagen gaan weer van start

Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom in het koetshuis tegenover het kasteel. Vanaf die locatie zijn er rondleidingen met deskundige gidsen over het landgoed. Staverden noemt zich de kleinste stad van Nederland, omdat het in 1298 stadsrechten kreeg van graaf Reinald I van Gelre en Zutphen. Sindsdien is Staverden onlosmakelijk verbonden met de Gelderse geschiedenis.

Op het landgoed lopen nog altijd witte pauwen rond. Vroeger kreeg de hertog van Gelre de veren aangeboden om zijn helm mee op te sieren. Tegenwoordig ontvangt een nieuwe commissaris van de Koning de witte pauwenveren uit Staverden.

Foto: Omroep Gelderland

In het koetshuis laten de Ridders van Gelre de eerste aflevering zien van hun nieuwe televisieserie Het Geheim van de Hertogin. Deze tiendelige serie is vanaf maandag 8 oktober te volgen bij Omroep Gelderland. Iedere week gaan de Ridders van Gelre op zoek naar een andere Gelderse hertogin die over Gelderland regeerde tussen 1339 en 1543. Aan iedere uitzending is een Gelredag gekoppeld. Dit najaar staan onder andere Hanzestad Maasbommel, Kasteel Huis Bergh en Museum Het Valkhof op het programma.

Programmamaker René Arendsen kwam op het idee voor de Gelredagen. 'In een televisieprogramma van een halfuur kun je niet alles vertellen. Kijkers die meer informatie willen of een locatie uit de prachtige Gelderse geschiedenis met eigen ogen willen zien, kunnen iedere zaterdag terecht bij de Gelredag. We hebben de afgelopen jaren al bijna 100 evenementen georganiseerd. Daar kwamen iedere keer ongeveer 200 bezoekers op af.'

De Gelredag op landgoed Staverden duurt tot 12.00 uur.