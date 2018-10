Oude IJsselstreek verwacht tekort van 4 miljoen

SILVOLDE - De gemeente Oude IJsselstreek verwacht op basis van huidige cijfers een tekort van ruim vier miljoen in het sociaal domein. Dat blijkt uit de programmabegroting ‘Met lef’ die donderdag door de gemeente is gepresenteerd.

'We moeten kijken of we dat tegen een zo laag mogelijke kostprijs kunnen doen', legt wethouder Bert Kuster uit over hoe de gemeente de tekorten wil gaan ombuigen.

Tekst loopt door onder de video:

De gemeente heeft een wettelijke zorg en ondersteuningsplicht en wil volgens de wethouder voor goede en kwalitatieve zorg gaan. 'Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd en die tekortkomingen komen wel bij de gemeente terecht. Als je dat blijft stapelen, dan kom je op een gegeven moment niet meer uit met je budget.'

Investeren

Volgens Kuster moet de focus niet alleen op het sociaal domein komen te liggen. 'We willen graag investeren in andere aspecten van onze gemeente, zoals economie, werkgelegenheid en scholen. Daar moeten we een goede balans in gaan vinden.'



Het college wil ook meer inzetten op woonconcepten, om vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te krijgen.

Wethouder Ben Hiddinga: 'We willen de woonwensen in de gemeente gaan inventariseren om te kijken welke woningaanvragen er zijn. We gaan naar een samenleving waar meer oudere mensen zijn en minder jongere mensen.'

Jongeren en ouderen

Op deze manier inzetten op wonen vraagt om een ander soort woningaanbod, denkt Hiddinga: 'We moeten kijken naar wat de verouderde voorraad gaat worden over een poosje, maar we weten ook wat we nu tekort komen in de doelgroepen jongeren en ouderen.'

Een samenvatting van de begroting 2019-2022 is hier te vinden.