Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Darfalou op tijd fit voor Heracles, puzzel lijkt nu wel gelegd Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse wordt deze weken geteisterd door blessures en schorsingen. Maar Vitesse-trainer Leonid Slutskiy lijkt, afgaande op de training van vrijdag, de puzzel te hebben voltooid. Voorin is Oussama Darfalou weer van de partij, hij had last van de griep. Dus hij is de vervanger van de geblesseerde spits Tim Matavz.

Verder ontbreken dit weekend Roy Beerens en Bryan Linssen, zij hebben allebei last van een enkelblessure. Ook Danilho Doekhi is er niet bij, de verdediger is, net zoals Thomas Bruns, geschorst na zijn rode kaart in De Kuip vorige week. Tekst gaat verder na de video: Verder mist Vitesse voorlopig ook nog Rasmus Thelander (knie), Charly Musonda (knie) en Hilary Gong door blessures. Ook Arnold Kruiswijk is nog steeds geblesseerd. Doordat Beerens en Linssen missen voorin, zal Ødegaard weer op rechtsbuiten spelen. Linksbuiten zal Alexander Büttner waarschijnlijk de plek innemen van Bryan Linssen, daardoor komt voor Max Clark een plaatsje vrij op de linksbackpositie. Toch Linssen? Trainer Leonid Slutskiy zei na afloop van de training vrijdag dat Linssen mogelijk toch kan spelen. Dat zou betekenen dat Büttner dan gewoon linksback speelt. Vermoedelijke opstelling: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark (Büttner); Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Büttner(Linssen). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52