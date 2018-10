VIDEO: Tank van 30.000 kilo verplaatst bij bevrijdingsmuseum

'Hij moet weg aan de achterkant omdat we hier gaan graven voor de bouw van het nieuwe museum', legt directeur Wiel Lenders uit. 'We konden er ook voor kiezen om de tank in de opslag te zetten, maar het is een icoon van de bevrijding en die wilden we wel graag hier behouden. Ook op het nieuwe terrein krijgt de tank een belangrijke plek.'

Robin Hood

De Sherman tank werd door de Amerikanen gemaakt en massaal ingezet bij de bevrijding van Europa. Robin Hood, de naam die de tank kreeg, rijdt niet meer en moest daarom met een kraan worden verplaatst. Lenders: 'Ja, het is nogal wat om zo'n tank te verplaatsen, maar we hebben het al een keer eerder gedaan en met het speciale materieel dat er voor is gebeurt er verder niets met de tank. Dat gaat allemaal goed.'

Foto: Omroep Gelderland