VIDEO: Brand in flat Zutphen waarschijnlijk aangestoken Foto: Roland Heitink

ZUTPHEN - De politie houdt er ernstig rekening mee dat de brand donderdagavond in een flat aan de Brucknerstraat in Zutphen is aangestoken. De brand was bij twee appartementen op de tweede verdieping.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar desondanks werd de flat wel voor een deel ontruimd en stonden tientallen bewoners op straat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De twee appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. Uitgebreid onderzoek De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie bevestigt wel dat er ernstig rekening wordt gehouden met brandstichting. De recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij de flat.