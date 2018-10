Paar honderd Arnhemmers praten mee over de begroting

ARNHEM - Deze week waren alle Arnhemmers welkom om op het gemeentehuis mee te praten over de meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem.

Zo'n 200 mensen kwamen op deze oproep af. De opkomst was groter en diverser dan op vergelijkbare bijeenkomsten, zegt de gemeente.

RTV Arnhem sprak met de bezoekers van het gemeentehuis:

Na een korte introductie door de burgemeester vertelde wethouder Ronald Paping op hoofdlijnen over het voorstel van het college omtrent de begroting.

Om de tafel met elkaar

Vervolgens werden in kleinere sessies de verschillende deelonderwerpen nader toegelicht door ambtenaren, waarna de burgers in zogeheten 'rondetafelgesprekken' hun input konden leveren en met elkaar en de aanwezige politici in debat konden gaan.