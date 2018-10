Deel dit artikel:













Auto brandt volledig uit op A50 Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Op de A50 bij Arnhem is donderdagavond een auto in brand gevlogen. Volgens een videocorrespondent vloog de auto tijdens het rijden in brand.

Van de auto is niets meer over, de bestuurder raakte volgens de videocorrespondent niet gewond. Tijdens de brand waren twee rijstroken afgesloten.