Vitesse maakt voor het eerst in acht jaar winst dankzij hoge transfersommen

ARNHEM - Vitesse overlegt over het afgelopen seizoen een winst van negen miljoen euro. Dat is een gigantisch verschil met het jaar daarvoor toen de Arnhemse club nog een verlies van 10,2 miljoen noteerde.

Het is voor het eerst sinds het boekjaar 2009-2010 dat Vitesse weer eens zwarte cijfers schrijft. Destijds stond het positieve saldo op 1,6 miljoen euro. Na de overname in de zomer van 2010 ging het financieel snel bergafwaarts bij Vitesse. Het tekort over 2012-2013 bedroeg liefst 24,5 miljoen euro. De grote geldschieter Alexander Chigirinsky bleef ook in de jaren daarna tientallen miljoenen in de club pompen.

Rigoureuze sanering

Die tijden, met Merab Jordania aan het roer en waarin Vitesse grote risico's nam, zijn verleden tijd. De club betaalde torenhoge salarissen en haalde en ieder jaar tientallen spelers naar Arnhem. Onder leiding van algemeen directeur Joost de Wit werd na het vertrek van Jordania een rigoureuze sanering ingezet, terwijl de ambities grotendeels overeind bleven.

Onvoorspelbaar

Het doel van De Wit was break-even te draaien. Daarin is de bestuurder nu ruimschoots geslaagd, al kenmerkt de voetballerij zich altijd door grilligheden en verrassingen. 'Het is onvoorspelbaar, maar door meer uit de exploitatie uit het stadion te halen, zouden we meer controle en een meer zekere basis hebben. We willen in de toekomst namelijk zo min mogelijk afhankelijk zijn van transfers.'

Zhang en Rashica

Toch kan winst voor een club als Vitesse pas echt gemaakt worden door verkoop van spelers. Dat lukte vorig seizoen heel aardig al leverden in het seizoen 2013-2014 ook Wilfried Bony en Marco van Ginkel ongeveer 14 miljoen euro op. De jaarcijfers van nu wijzen uit dat de club voor vergoedingssommen 15.474 euro binnen kreeg. 'Daarbij gaat het dan vooral om spelers als Zhang, Rashica, Nakamba en Room, maar ook een doorverkoop van Paul Verhaegh werkt bijvoorbeeld mee', vertelt De Wit tijdens een toelichting van de winst- en verliesrekening.

Europa League

De verrassend grote winst van 9 miljoen euro laat zich als volgt verklaren. 'We kregen extra inkomsten binnen uit de Europa League, hoewel je dan ook flinke kosten maakt. We hebben toen ook flink geïnvesteerd in spelers waardoor de salariskosten weer omhoog gaan. Daarnaast hebben we commercieel extra mensen aangenomen en dus ook daar op ingezet', weet De Wit.

Fox-contract

Een tweede aspect die het positieve resultaat verklaart is een stijging op de mediaranglijst over tien jaar die na ieder seizoen weer wordt aangepast en bepaald wordt door de stand op de ranglijst. Het gaat dan om gelden om het zogeheten FOX-contract. 'Vitesse is gestegen van de zevende naar de vijfde plaats en dat heeft ons 1,5 miljoen euro opgeleverd.'

Scouting en opleiding

Maar het leeuwendeel van de winst wordt dus veroorzaakt door transfers. Een goede opleiding en de juiste scouting s daarbij van levensbelang voor Vitesse. 'Vijf jaar geleden hadden we een plan', vertelt De Wit. 'Onze scouting en Academy wilden we naar een hoger plan brengen en daarnaast moest het commercieel beter. Dat heeft gewerkt. Ik ben dan ook super tevreden en trots.'

Extra stortingen

Het eigen vermogen steeg van 16,1 miljoen naar 25 miljoen euro waarmee Vitesse 'tot de top' behoort in de Nederlandse eredivisie. De netto-omzet verbeterde van 14 miljoen naar bijna 23 miljoen euro. Voor het tweede jaar op rij hoefde Chigirinsky (en nu zijn opvolger Valeri Oyf, RvdM) geen extra stortingen te doen om de verliezen af te dekken.

Top aanvallen

Volgens De Wit blijft de Russische eigenaar ongekend ambitieus en hebben ze ondanks de forse winst geen rendement opgeëist. 'Het geld is terug gegaan in de club. Hij heeft gezegd maak de club nog sterker', aldus De Wit over de wensen van de eigenaar. 'We moeten Europees spelen. Hij is tevreden, maar blijft altijd ambitieus om de top aan te vallen.'

Bijtertje Oyf

Over Oyf, die behalve eigenaar ook nog één van de drie commissarissen is en wat meer zichtbaar is dan zijn voorganger Chigirinsky, vertelde De Wit het volgende. 'Aan zijn lichaamstaal zie je dat hij enorm gepassioneerd is. Een bijtertje en altijd gestructureerd. Hij is niet voor niets erg succesvol in zaken.'

GelreDome

De Wit zelf zegt nog niet klaar te zijn in Arnhem. De directeur heeft een contract voor onbepaalde tijd op zak bij Vitesse. 'Mijn doelstelling is wel grotendeels behaald nu we deze cijfers kunnen presenteren', verklapte De Wit. 'Maar met stadion GelreDome ligt er bijvoorbeeld nog een fantastische uitdaging om onze basis verder te verstevigen en voor een extra boost te zorgen. En we willen weer Europees voetbal spelen. Kijk naar vorig seizoen. De thuiswedstrijd tegen Lazio Roma bijvoorbeeld. Dat is gewoon verslavend.'

Joost de Wit geeft vrijdagavond tekst en uitleg over de cijfers op radio en tv Gelderland in het programma De Week van Gelderland.

