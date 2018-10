Er is een collectebus, er kunnen loempia's worden gekocht en de winst van ieder drankje gaat naar Giro 555.

Wageningse studenten zetten zich in voor Sulawesi

De studentenvereniging heeft van oudsher veel banden met Indonesië want studenten van de tropische landbouwschool kwamen vaak in het toenmalige Nederlands-Indië en het later Indonesië. Met de benefietavond wisten de studenten 540 euro op te halen.

Het dodental van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is inmiddels opgelopen naar 1400.