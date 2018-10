Deel dit artikel:













Politie: Aanhouding voor aanslag Bokbierdag is nepnieuws Foto: Omroep Gelderland/Archief

ZUTPHEN - In Zutphen en omgeving gaat een hardnekkig gerucht rond dat er een man is aangehouden omdat hij een aanslag wilde plegen op de Bokbierdag. 'Nepnieuws', zegt de politie. 'De aanhouding is al van eind augustus en gaat over een overval.'

Een filmpje van de aanhouding wordt volop gedeeld. De aanhouding in Zutphen zou volgens het gerucht afgelopen weekend zijn. Over de identiteit van de gearresteerde man doet de politie geen uitspraken, ook omdat de man herkenbaar in beeld is. De Bokbierdag wordt zondag gehouden.