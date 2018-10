50.000 euro schade na mislukte plofkraak over de grens

RHEDE - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw geprobeerd een geldautomaat in Rhede op te blazen.

De bankautomaat werd rond 03:00 uur tot ontploffing gebracht aan de Krechtingerstrasse in Rhede, 10 kilometer van Winterswijk. Een getuige werd wakker van de knal en zag dat een gemaskerde man de bank verliet. De vreemdeling vluchtte met een andere dader in een zwarte Sedan. Contant geld hebben de daders niet gepakt, maar het bankfiliaal vloog bij de explosie in brand waardoor de geschatte schade van de ramkraak zo'n 50.000 euro is.

Afgelopen jaren werd de Duitse grensstreek meerdere keren geteisterd door Nederlandse bendes die bankautomaten opbliezen. Of het ook nu ging om een auto met Nederlands kenteken is nog niet bekend.