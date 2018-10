NEC is keeper Alblas maanden kwijt

NIJMEGEN - NEC moet het tot de winterstop stellen zonder keeper Norbert Alblas. Uit onderzoek is gebleken dat hij door een kniekwetsuur maanden niet inzetbaar is.

Alblas liep de blessure op in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ook Joey van den Berg werd toen gewisseld. Hij is er in Almere - aanstaande vrijdag - in ieder geval niet bij.

Marco van Duin vervangt Alblas komende vrijdag.