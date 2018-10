De Graafschap presenteert eerste eSporters

DOETINCHEM - Julian van den Berg en Dani Visser zijn de allereerste eSporters van De Graafschap. Door de promotie naar de Eredivisie komen de Superboeren dit seizoen verplicht uit in de eDivisie en daarvoor riep de Doetinchemse club de hulp in van het eSports-team van Ruud Gullit.

'Als we jongens hebben die al op niveau zijn, dan weten we dat we het eerste seizoen met goed niveau de eDivisie ingaan', aldus Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap.

Ostendorp: 'De Achterhoekse jongens gaan zich daar aan testen en meten. Ik ben ervan overtuigd dat er in de Achterhoek ook veel talent is en dat hopen we volgend jaar in te zetten.'

Dani Visser is een van de talenten van Team Gullit die voor De Graafschap gaat uitkomen. De zeventienjarige Playstation-speler heeft een goed gevoel bij De Graafschap. 'Het is een leuke club met leuke supporters, de kleuren zijn goed en het is helemaal top dat ik daarvoor mag uitkomen.'

Gas erop!

Xbox-speler Van den Berg weet al hoe hij 'D'ran' kan als eSporter: 'Niet achterover leunen, maar vol erop en hoog druk zetten. Veel doelpunten proberen te maken.'

Ostendorp had zich eerst afgevraagd wat De Graafschap met de eDivisie aan moest, maar na zich erin verdiept te hebben, sloeg die gedachte al snel om. 'Daar waar het een 'moet' is - omdat je in de Eredivisie speelt - is het snel omgeslagen in een beeld waarin de eDivisie ook veel kansen biedt.'