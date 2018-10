Fans in tranen bij afscheid Koos Alberts

De Harderwijkse volkszanger overleed vorige week. Donderdag konden fans en betrokkenen afscheid nemen van de zanger.

Tekst gaat verder onder video:

Een vrouw is vanuit België gekomen, ze heeft het moeilijk. 'Het is een eer om hier te komen. Wij willen Koos alle eer aan doen', vertelt ze in tranen. 'Hij is heel bijzonder voor ons en heeft met ons meegeleefd. Het is een gewone jongen, zonder kapsones.'

Verslaggever Sonja Booms sprak met de mensen in de rij: