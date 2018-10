Tante Co gaat nog één keer met de hele familie terug naar Kamp Schattenberg

Het is ook een bijzondere dag voor Jacoba Taihuttu uit Winterswijk, beter bekend als tante Co. Zij kwam in 1951 naar Nederland als vrouw van een KNIL-militair en kwam terecht in Kamp Schattenberg (beter bekend als Kamp Westerbork). Daar werd het echtpaar opgevangen in de barakken waar de nazi's een paar jaar eerder nog joden gevangen hielden.

Jacoba Taihuttu bezoekt kamp Schattenberg (beter bekend als Kamp Westerbork), foto: Omroep Gelderland

In Kamp Schattenberg overleden Jacoba's eerste man en hun zoon aan difterie. Zij zijn begraven op de begraafplaats in Hooghalen, een dorp naast het kamp. Het was de wens van tante Co om met haar hele familie, zo'n 35 man inmiddels, nog eens terug te gaan naar het kamp waar zij jarenlang woonde, en waar zij ook haar tweede man leerde kennen.

'Dit was mijn wens'

Vrijdag ging de hele familie, met de inmiddels 106-jarige tante Co, terug naar de barakken van Schattenberg en bezochten ze de graven van haar eerste man, hun gezamenlijke zoon en haar tweede man. Het bezoek deed haar goed. 'Dit was mijn wens', zegt ze. 'Ik heb hier drie kinderen gekregen en wilde hen graag laten zien hoe we vroeger leefden.'

Als tante Co in haar rolstoel de barakken wordt binnengereden, roept het geheel direct herkenning bij haar op. Ze vertelt dat er kachels in de barakken stonden. 'Kolenkachels waren dat. Er kwam eens een buurman naar me, ook Indonesisch, die aan me vroeg wat hij toch met 'die zwarte dingen' moest. Hij bedoelde de kolen. Maar ik wist het ook niet.'

'In Indonesië waren we gewend dergelijke dingen kapot te stampen, zoals we ook met kruiden deden', vertelt mevrouw Taihuttu. 'Dus dat deden we ook met de kolen. Maar ja, toen hadden we niets meer om ons mee te verwarmen.'

Winterswijk

Eind jaren vijftig verhuisde tante Co met haar man en haar kinderen, die ook op kamp Schattenberg werden geboren, naar Winterswijk. En daar woont ze nog steeds. 'Ze is de enige van de eerste generatie Molukkers in Winterswijk die nog leeft', vertelt zoon Jopie. 'Volgende week wordt ze 87.'