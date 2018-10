Twee bij twee en geen ramen: 'Kamertjes arbeidsmigranten waren echt niet oké'

Door Annemieke Schakelaar

De bewoner van één van de appartementen neemt ons mee naar de kelder. In de kelder is een ruimte met wasmachines en een deur naar het onderkomen van de 11 arbeidsmigranten. Die is op slot; voor de deur staan zakken met afval. 'Het zijn kleine kamers van zo'n twee bij twee met een tweepersoonsbed erin', vertelt de bewoner. 'Er is ook een gemeenschappelijke ruimte. De meeste kamers hebben geen ramen, anderen een kelderraam waar amper daglicht doorheen komt.'

Dat is ook precies één van de bezwaren die de gemeente heeft. 'Een kelder is sowieso niet bedoeld om in te wonen', zegt wethouder Hester Veltman. 'Er werd niet voldaan aan de eisen voor rookmelders, vluchtwegen en ventilatie en daarnaast was er ook geen daglicht of er waren een paar kleine raampjes die waren geblindeerd; het was niet om in te wonen.'

De gemeente heeft de kamertjes gesloten en de werkgever heeft de arbeidsmigranten elders ondergebracht. Die werkgevers hebben vaak grote moeite om onderdak te vinden voor arbeidsmigranten. Ede erkent dat er problemen zijn met de huisvesting van arbeidsmigranten dat leidt tot dit soort uitwassen.

En dat kan alleen maar toenemen omdat Ede twee locaties waar veel arbeidsmigranten wonen gaat aanpakken terwijl het aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europa niet afneemt en ook de klachten toenemen. Ede wil daarom in gesprek met de werkgevers van de arbeidsmigranten. Want die zijn verantwoordelijk voor een fatsoenlijke plek om te wonen voor hun buitenlandse personeel vindt de gemeente. Ook al is dat in Ede moeilijk te vinden. Wethouder Veltman: 'Ja, er is een krapte en dat zien we, maar dat neemt niet weg dat als je mensen huisvest dat je dat op een fatsoenlijke manier hoort te doen. De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de werkgever.'

'Bemoei me niet met huisvesting'

De werkgever van de arbeidsmigranten in de kelder is Flex Specialisten. Erwin Vesters: 'Ik bemoei me helemaal niet met de huisvesting van mijn uitzendkrachten. Tot uw telefoontje wist ik van niets. Wij hebben de huisvesting uitbesteed aan een derde partij.' Wie dat is wil Vesters niet zeggen. 'Het is de verantwoordelijkheid van de flexwerker zelf om onderdak te vinden, wij houden ons daar niet mee bezig.'

De gemeente denkt daar heel anders over. Wethouder Veltman; 'We gaan nu eerst goed uitzoeken wie allemaal op de hoogte waren van het huisvesten van deze arbeidsmigranten in een kelder. Dan gaan we nadenken over vervolgstappen. Maar we weten ook dat het een probleem is in Ede om goed onderdak voor deze groep te vinden, dus we willen graag met de werkgevers in gesprek. Die halen de werknemers naar Nederland om geld met ze te verdienen, dus moeten zij ook voor onderdak zorgen.'

De verhuurder van het pand is niet bereikbaar voor een reactie.