Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen vast na mishandeling brugklassers

ARNHEM - Een minderjarige jongen uit Arnhem zit sinds woensdagmiddag vast in verband met de mishandeling van twee brugklassers van GSG Guido in Arnhem. De twee brugklassers kregen het aan de stok met enkele andere jongeren bij een bushalte in de wijk Geitenkamp in Arnhem.

Ook een dag eerder was er al een incident geweest. De politie heeft de jongen vervolgens opgepakt. Volgens een woordvoerder van de school zijn de brugklasleerlingen erg geschrokken. Gezamenlijk met het wijkteam en de wijkagent gaat de school het probleem verder aanpakken. De afgelopen dagen heeft de school leerlingen zelf begeleid van school naar de bushalte.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52