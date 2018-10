Deel dit artikel:













Straat Zeddam blank, huishoudens zonder water Foto: Newsunited Zeddammers zonder kraanwater

ZEDDAM - In de Vinkwijk in Zeddam is een transportwaterleiding gesprongen waardoor op dit moment 60 huishoudens in de omgeving zonder water zitten.

De straatputten in de wijk kunnen de grote hoeveelheid water niet aan waardoor de Schapenweg en de Violenstraat blank staan met water. Monteurs van Vitens zijn op dit moment ter plaatse om het probleem op te lossen. In de loop van de dag hoopt het waterbedrijf dat iedereen weer gewoon kraanwater heeft.

