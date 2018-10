Deel dit artikel:













Bovag: Kom nou eindelijk met regels voor opslag accu's Foto: Stefan Verkerk

NUNSPEET - Brancheorganisatie Bovag wil dat er nu eindelijk regels komen over de opslag van accu's. Bij fietsenmakers, maar ook bij grote handelaren. Bijna drie maanden geleden kwamen bij een grote brand in een opslagloods van Stella Fietsen schadelijke stoffen vrij, waardoor bijna driehonderd omwonenden tijdelijk hun huis moesten verlaten. In de loods lagen zeker 6.000 accu's voor elektrische fietsen opgeslagen.

Tom Huiskens, woordvoerder bij Bovag, vindt het een groot probleem dat er op dit moment nog geen regels zijn voor het beheer en opslag van accu's: 'Er is geen maximering aan het aantal accu's dat mag worden opgeslagen en er zijn ook geen regels over hoe ze moeten worden opgeslagen.' Alle partijen aan tafel Na aanleiding van de brand bij Stella Fietsen wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu alle partijen aan tafel hebben. Een woordvoerder: 'Dat zijn er een heleboel, de gemeenten, andere ministeries, brandweer en veiligheidsregio's.' Volgens de woordvoerder zijn er veel wetten die een klein beetje over de opslag van accu's gaan: 'We gaan nu samen onderzoeken of er nieuwe wetten of afspraken moeten komen.' De Bovag spreekt namens de fietsenwinkels met de brandweer en de inspectie en Voedsel- en Warenautoriteit over de opslag van lithium-ion-accu's. De brancheorganisatie stelde voor de eigen leden voorschriften op. Daarin staat onder andere hoe ze de accu's moeten opslaan en wat ze moeten doen met een kapotte accu. 'Bij een tankstation zijn de regels helder' Huiskens maakt de vergelijking met de autosector, waar de Bovag ook veel leden heeft: 'Voor tankstations zijn hele duidelijke regels, maar ook voor de opslag van autoaccu's, het is voor iedere betrokkene helder wat de regels zijn. Dat is bij de opslag van fietsaccu's allerminst het geval.' De Bovag vindt dat er voor de grote fietsenfabrikanten strengere regels moeten gelden. Tom Huiskens: 'Een groter aantal accu's zorgt ook voor een groter risico en dus ook voor een grotere verantwoordelijkheid. Voor de fabrikant én de gemeente.' Standpunt burgemeester Burgemeester Breunis van de Weerd heeft daags na de brand laten weten dat hij graag duidelijke wetgeving wil. Vrijdagmiddag komt hij daar, namens het college, met een standpunt over naar buiten.