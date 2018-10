Graafseweg Nijmegen wordt verder versmald

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil de versmalling op de Graafseweg verder doortrekken. Volgens het gemeentebestuur draagt dit eraan bij om van die weg een stadsweg te maken in plaats van een doorgaande route voor verkeer dat niet in Nijmegen moet zijn.

Met een proefopstelling tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg wil Nijmegen testen of ook dit deel kan worden versmald. 'De al eerder uitgevoerde versmalling van het wegdeel tussen de Van Oldebarneveltstraat en de Rozenstraat functioneert in de praktijk goed', zo schrijft het college in een toelichting op het besluit. 'Daarom wil de gemeente nu beginnen aan de volgende fase van de aanpak Graafseweg.'

'Voldoende doorstroming'

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente, blijkt dat het deel tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg kan worden versmald tot één rijstrook per rijrichting. 'Het verkeer stroomt dan voldoende door en er is geen hinderlijke verdringing naar andere wegen. De ruimte die vrijkomt, wordt benut voor bijvoorbeeld een ventweg, middenberm of fietspad langs de woningen aan de zuidzijde. Dit zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid.'

Proefopstelling tijdens drukke maanden

Bij het kruispunt Groenestraat-Wolfskuilseweg verandert op korte termijn niets. Daar blijft de huidige indeling en ruimte nog nodig om het verkeersstroom goed te kunnen beheersen. Om de onderzoeksresultaten ook in de praktijk te testen, stelt het college van B&W voor om in oktober of november een proefopstelling te plaatsen. Het is dan druk op de weg waardoor een goede test mogelijk is.

Tussen de Wolfskuilseweg en S100 lijkt een versmalling niet makkelijk haalbaar. Het onderzoek laat zien dat te veel verkeer dan gaat kiezen voor omliggende wegen in wijken. Daarom kiest de gemeente ervoor om eerst verder te bestuderen onder welke omstandigheden versmallen wel mogelijk is.

College: 'Eerste versmalling Graafseweg succesvol'

Vorig jaar zomer is het eerste deel van de Graafseweg aangepast. Het college concludeert: 'Na een gewenningsperiode van een aantal maanden stroomt het verkeer sinds begin 2018 goed door. Het aantal auto’s is stabiel gebleven. Terugslag naar het Keizer Karelplein komt zelden voor en in ieder geval niet vaker voor dan vóór de reconstructie. De reistijd op de Graafseweg is - volgens de verwachting - licht toegenomen met 25 seconden van het Keizer Karelplein tot de Wolfskuilseweg.'

Op de omliggende hoofdwegen is de reistijd volgens het gemeentebestuur gelijk gebleven. 'Andere stadsdelen, zoals Dukenburg, blijven hierdoor goed bereikbaar. De omwonenden geven aan dat de doorstroming van het autoverkeer op peil is gebleven.'

Gebruikers van de verruimde fiets- en wandelroute en omwonenden van de Graafseweg noemen het comfort en de veiligheid tegenover de gemeente 'flink verbeterd.' De Graafseweg maakt onderdeel uit van de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen. Op dit fietspad is het aantal fietsers bij de laatste meting in oktober 2017 ten opzichte van 2016 gestegen met ruim 30%, naar bijna 5000 fietsers. Dit jaar vinden opnieuw tellingen plaats.

Van snelweg naar stadsweg

In de jaren zeventig was de Graafseweg een nationale route voor doorgaand verkeer. Maar dat wil het stadsbestuur dus niet meer. Het college wil de weg zodanig aanpassen dat die beter aansluit bij vergelijkbare verbindingsroutes door de stad als de St. Annastraat of de Groesbeekseweg. 'Het is de bedoeling dat het doorgaande verkeer steeds vaker gaat kiezen voor de S100 of de snelwegen langs de stad. Daarnaast draagt de verandering naar stadsweg bij aan de leefbaarheid aan de Graafseweg en de omliggende straten. Ook komt er zo meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers.'